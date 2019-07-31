Partilerden Enfal anması

HABER MERKEZİ

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) ve Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Barzanilerin Enfali’nin 36’ncı yıldönümünde 8 bin şehidi andı.

PAK Genel Merkezi’nde yapılan yazılı açıklamada, “Barzanilerin Enfali’ni gerçekleştiren tüm katilleri bir kez daha lanetliyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

“31 Temmuz 1983’te Barzanilerin toplu soykırımı olan Barzanilerin Enfali başlatıldı. 7 yaşından 85 yaşına kadar Barzanî aşiretler topluluğu mensubu 8000 erkek Saddam rejimi tarafından Barzan Bölgesi’nden toplatılarak, Hewler’e bağlı Kuştepe ilçesinde bulunan Kudus ve Kadisiye Toplama Kamplarına getirildiler.Günlerce aç ve susuz bırakılan Barzani aşiretler topluluğu mensubu binlerce insan arasından 8000 erkek belirsiz bölgelere götürülüp katledildi. Bugüne kadar da çok az sayıda insanın dışında bu 8000 kişinin akibeti bilinmemektedir. 8000 insan toplu bir soykırımla katledildiler.

8000 Barzani erkeğinin toplu soykırımı olan Barzaniler Enfali'nin 36'ncı yıldönümünde Barzanilerin Enfali’nde şehit edilenleri ve tüm Kürdistan şehitlerini saygıyla anıyoruz. Barzanilerin Enfali’ni gerçekleştiren tüm katilleri bir kez daha lanetliyoruz.”

PSK: KATLİAMI KINIYORUZ

PSK tarafından yapılan açıklamada ise, Enfal katliamında yaşananlar hatırlatıldı.

Açıklamada, “36 yıl önce Baas rejimi tarafından şehit edilen Barzani aşiretinden 8 bin erkeği saygıyla anıyoruz. Katliamı kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

KKP: TÜM SÖMÜRGECİLERİ LANETLİYORUZ

Kürdistan Komünist Partisi’nden (KKP) yapılan açıklamada ise, “Başta Saddam olmak üzere, Kürt halkına acıları yaşatan tüm sömürgeci güçleri lanetliyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer aldı:

“Tek gayeleri, özgürleşen diğer uluslar gibi Kürtlerin de özgür uluslar ailesi içindeki yerini alması olan ve bunun gerçekleşmesi için tüm gücüyle mücadele eden bir ailenin, bölgenin yaşadıkları asla unutulamaz!

Günümüzde yaşayan Barzani ailesinin, Barzan bölgesi halkının gülen yüzlerinin arkasında onlarca, yüzlerce acılar gizlidir. Enfal katliamı, Halepçe katliamı, sürgünler, idamlar ve 7-85 yaş arası 8 bin Barzani erkeğinin diri diri toprağa gömülmesi! Bunun en önemli nedeni; Barzanilerin Kürt olmaları ve Kürdistan ulusal kurtuluş hareketindeki yeridir. Barzan bölgesinde daha sonra inşa edilen Rêşe köyündeki en yaşlı erkek 38 yaşında!

31 Temmuz 1983 tarihinde Barzan bölgesindeki evlerinden-köylerinden zorla koparılarak götürüldükleri yerlerde diri diri toprağa gömülerek katledilen 8 bin canımızı bir kez daha saygıyla anarken, başta Saddam olmak üzere, Kürt halkına acıları yaşatan tüm sömürgeci güçleri de lanetliyor, Barzani Ailesi’ne ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.”