ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, ABD ile Türkiye arasında “Müşterek Harekat Merkezi” kurulması konusunda mutabakata varılmasından memnun olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, ABD ve Türkiye tarafından Batı Kürdistan’da (Rojava) güvenli bir bölge kurulması kapsamında yapılan ortak açıklamalardan memnun olduklarını ifade etti.

Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasına da değinen Ortagus, şunları söyledi:

"Ankara'da bu hafta yapılan askeri görüşmelerde, Suriye'nin kuzeydoğusunda NATO müttefikimiz Türkiye'nin, meşru güvenlik endişelerine cevap verecek, sürdürülebilir bir güvenlik mekanizmasının kurulmasına yönelik ilerleme sağlandı. Bu bağlamda planlama ve uygulamaya devam edebilmek için Türkiye'de bir 'ABD-Türkiye Müşterek Harekat Merkezi' kurmayı amaçlıyoruz."

Güvenlik mekanizmasının kademeli olarak hayata geçeceğinin altını çizen Ortagus, ABD yönetiminin gerekli adımları en kısa sürede atmaya hazırlandığını ve bu süreç kapsamında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

ABD İLE TÜRKİYE’DEN MUTABAKAT

ABD ve Türk yetkililer, Ankara’da 3 gün süren müzakerelerin sonunda konuyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan önceki gün yapılan açıklamada, ABD askeri yetkilileriyle görüşmelerin tamamlandığı ve şu konularda mutabakat sağlandığı açıklanmıştı:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam yaptığı açıklamada, ABD ile birlikte adım atacaklarını söyledi.