Putin'den ABD’ye uyarı: Yasaklanan füzelerden üretebiliriz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Soğuk Savaş döneminde yasaklanan füzelerden üretebileceğini söyledi.

Vladivostok'ta düzenlenen 5’inci Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, Soğuk Savaş dönemi düşman olan iki ülke arasındaki silahlanma yarışının tırmandırılmaması çağrısı yaptı.

Washington'ın Uzak Doğu'da Japonya ve Güney Kore'de füze konuşlandırmasını gündeme aldığını belirten Putin, bu adımın Rus topraklarının bir kesimini de etkileyeceğini ifade ederek, “Pentagon'un ABD'nin Japonya ve Güney Kore'de füze konuşlandırmaya niyetli olduğunu söylemesinden memnun değiliz, bu bizi üzüyor ve bir endişe kaynağı” dedi.

Putin, "Elbette bu tip füzeleri üreteceğiz" diyerek, bu tarz silahları ilk olarak ABD konuşlandırmadan kendilerinin bu yönde adım atmayacaklarını kaydetti.

“ABD'YE HİPERSONİK FÜZE SATALIM”

Putin, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a kendilerinden Rus yapımı hipersonik silah almasını önerdiğini açıkladı.

Silahlanma yarışının uzaya yayılabileceğinden endişe duyduklarını ifade eden Putin, Washington'ın yeni bir uzay silahı üretebileceğini de kaydetti.

Rus lideri yakın dönemde Trump ile telefon görüşmesinde Moskova'nın geliştirdiği hipersonik silahları ABD'ye satmayı teklif ettiğini söyledi. Ancak Trump bu teklifi reddederek ABD'nin kendi silahlarını yaptığını Putin'e iletti.

ABD geçtiğimiz ay California’da bulunan San Nicolas Adası'nda 500 kilometre menzilli füze denemesi yapmıştı.

Washington'ın çekildiği 1987 tarihli INF anlaşması menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.