MUSUL - ABD’li askeri uzman yaşamını yitirdi

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Musul’da daha önceden yerleştirilmiş bir bombanın etkisiz hale getirilmesi için yapılan çalışma sırasında ABD’li 1 askeri uzman yaşamını yitirdi.

Ninova güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Musul’un güneyinde yer alan Geyare’ye bağlı Tel Şair köyünde bir bombanın etkisiz hale getirilme çalışması sırasında patlaması sonucu ABD’li bir mayın temizleme uzmanı hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında da, Irak güvenlik güçlerine danışmanlık yapan ABD’li bir askeri uzman Musul’un kuzeyinde öldürülmüştü.