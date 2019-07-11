En eski insan kalıntıları Yunanistan'da bulundu

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Yunanistan’ın güneyindeki mağaralardan birinde 200 binden fazla yıl önce yaşayan Cro-Magnon’un kafatası bulundu.

Yunanistan’da ortaya çıkan bir kafatası, Avrupa’nın Neandertaller tarafından iskan edildiği bir zamana, 210 bin yıl öncesine tarihlendi.

Bu keşif, günümüzde yaşayan insanların DNA’sında hiçbir iz bırakmayan, Afrika’dan gelen insanların daha önce göç ettiklerini kanıtlıyor.

Araştırmacılar, 1970’lerde Yunanistan’daki Apidima Mağarası’ndaki iki önemli fosili ortaya çıkardı. Bu fosillerden biri çok bozuktu, diğeri ise eksikti. Ancak bu fosillerin sırlarını çözmek için bilgisayarlı tomografi taraması ve uranyum serileri kullanıldı.

Daha eksiksiz kafatası bir Neandertal’e ait gibi görünüyor. Fakat diğeri, kafatasının arkası yuvarlak olması gibi modern insanların özelliklerine daha çok benziyor.

Neandertal (Apidima 2), önceki tahminden biraz daha eskiydi ve 170 bin yaşındaydı. Ancak, Homo sapiens kafatası olan Apidima 1, en az 210 bin yaşındaydı. Yani Neandertal bireyden 40 bin yıl daha önce burada yaşamıştı.

Bu tarih, kafatası parçasını sadece Avrupa’nın değil, Afrika dışındaki her yerdeki en eski modern insan fosili haline getiriyor.

Araştırmanın eş yazarı Prof Chris Stringer, “Şimdi bizim senaryomuz, Yunanistan’da 210 bin yıl öncesine kadar, belki de Levant’taki karşılaştırılabilir nüfuslarla ilişkili olarak erken bir modern grubun olmasıydı. Fakat daha sonra, 170 bin yıl önce, Neandertal nüfusu onların yerini almış” dedi.

Bugün Afrika dışında yaşayan insanların ataları, 60 bin yıl önce Afrika’yı terk eden bir göçe kadar gidiyor. Ancak bu, modern insanların (Homo sapiens) Afrika’dan çıktığı ilk göç değildi.

İsrail’deki Skhul ve Qafzeh’de bulunan Homo sapiens fosilleri, 1990’lı yıllarda 90 bin ila 125 bin yıl arasına tarihlenmişti.

Son birkaç yılda paleontologlar, Çin’deki Daoxian ve Zhirendong’da 80 bin ila 120 bin yıl öncesine ait modern insan fosillerini keşfetti. (Kaynak: BBC, New York Times, Arkeofili)