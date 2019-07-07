Kabile mensupları ile BAE destekli güçler arasında çatışma

HABER MERKEZİ

Yemen'in doğusundaki Şebva ilinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) destek verdiği güçler ile kabile mensupları arasında çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şebva kentindeki Merha es-Sufla ilçesinde El-Hicr kabilesi mensupları ile BAE destekli Şebvaniye Seçkin Güçleri arasında çatışma yaşandı.

Kabile mensuplarının BAE destekli güçlerin ilçede konuşlanmasını kabul etmemesinin ardından çıkan çatışmalarda, Şebvaniye Güçleri'nden 2 kişinin alıkonulduğu, 2'sinin yaralandığı belirtildi.

Kabile mensuplarında herhangi bir zayiat olmadığı aktarıldı.

İki taraftan da konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

BAE, Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap koalisyonu bünyesindeki en büyük ikinci güç olarak biliniyor. Yemenli bazı yetkililer, BAE'yi, Yemen'de koalisyonun hedeflerinden uzak özel bir gündem takip etmekle suçlarken, Abu Dabi yönetimi ise bu ithamları reddediyor.