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ÇİN - Köprüde iş makinesi devrildi: 5 ölü

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ÇİN - Köprüde iş makinesi devrildi: 5 ölü
Çin Köprü Kaza

HABER MERKEZİ

Çin’in kuzeydoğusunda inşaat halindeki bir köprüde iş makinesinin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını, 7 kişi de yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, Şaanşi eyaletine bağlı Hancong kentinin Mienşien ilçesinde bir nehir üzerine inşa edilen köprüde direk dikme makinesi devrildi.    

Kaza mahallinde 3 kişinin cesedine ulaşılırken, hastaneye kaldırılan 9 kişiden 2'si kurtarılamadı. Kalan 7 kişinin tedavisi ise sürüyor.     

Yerel hükümet, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.     

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