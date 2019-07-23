Enfal kurbanlarına ait toplu mezar bulundu

K24 - MUSENNA

Irak’ın Musenna ilinin merkezi olan Semave’de Enfal katliamı kurbanlarından 80 kişinin toplu mezarı tespit edildi.

Enfal kurbanlarının kemiklerini taşıyan ekipte yer alan Ferhad Reşid K24’e yaptığı açıklamada, “Bugün sabahın erken saatlerinde Enfal kurbanı Kürtlere ait toplu mezarlardaki cesetler taşınmaya başlandı. Semave’deki toplu mezardan çıkarılan cesetlerin tümü kadın ve çocuklara aitti” dedi.

Reşid, cesetleri bulunan Enfal kurbanlarının Germiyanlı olabileceklerini kaydederek, elbiselerinden Germiyanlı olduklarının anlaşıldığını ifade etti.

Musenna Valisi Ahmed Menfi, geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı açıklamada, Başkan Mesud Barzani’nin isteği üzerine yapılan çalışmalar sonucu Enfal katliamı kurbanlarına ait 3 toplu mezar bulduklarını söylemişti.

Semave çölünde bulunan toplu mezarların önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Musenna Valisi Ahmed Menfi, Saddam tarafından işlenen suçların kurbanlarının cesetlerine ulaşıldığını belirtmişti.

Menfi, “Bu ceset ve elbiseler Enfal kurbanlarına ait. Tabii bu mezarların ortaya çıkarılmasında Kürt lider Mesud Barzani ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin büyük rolü var” demişti.

Başkan Mesud Barzani’nin isteği üzerine toplu mezarların bulunması için çalışma başlatıldığını kaydeden Menfi, “Kürdistan Bölgesi hükümeti ile de görüştük. Tüm toplu mezarların bulunmasını umuyoruz. Elimde gördüğünüz bir çocuğun kafatası ve kızların küpeleri ve çorapları. Bu cinayeti Saddam işledi” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Semave’deki Enfal kurbanı Kürtlere ait diğer toplu mezarların ortaya çıkarılması için çalışma başlatmıştı.

Musenna Valiliği geçtiğimiz ay toplu mezarların bulunması için bir komisyon kurmuştu.

Söz konusu komisyonun toplu mezarların ortaya çıkarılması için Saddam rejimi döneminde işlenen katliamların tanıkları ve Baas döneminin memurlarıyla birlikte çalışacağı belirtilmişti.

ENFAL KATLİAMI

Baas rejimi döneminde Kürtlere karşı başlatılan “Enfal Harekatı”nda yüzbinlerce masum Kürt soykırıma kurban gitti. 8 aşamada başlayan Enfal, katliam ve göç ettirme şeklinde devam etti.

Enfal’in ilk aşaması 23 Şubat 1988’de Cafayet bölgesinde başlatılmış ve aynı yılın 18 Mart’ına kadar devam etmişti.

26 Mart’ta başlayıp 9 Eylül’e kadar süren son aşamanın hedefinde ise bütün Behdinan Bölgesi vardı.

182 BİN KÜRT KATLEDİLDİ

Baas rejimi, Enfal operasyonlarında bu alanlardaki tüm köy, kasaba ve ilçelerindeki Kürtleri katliamlardan geçirmiş kalanları ise Irak’ın güneyine doğru sürmüştü.

182 bini aşkın Kürt, toplu katliam, kurşuna dizme gibi vahşi yöntemlerle öldürülmüş ve toplu mezarlarda gömülmüş, 4 bine yakın köy yerle bir edilmişti.

16 Mart 1988’de ise Halepçe’ye kimyasal bombalar atılarak 5 bin sivil şehit edildi, 10 bin sivil de yaralandı.

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, 2007’de aldığı bir kararla Enfal’i, Kürtlere karşı girişilen bir jenosit olarak kabul etti ve ardından Enfal katliamına katıldıkları gerekçesiyle yüzlerce kişinin tutuklanması süreci başlatıldı.