3 bin yıldır bozulmayan saçların sırrı

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3 bin yıl önce yaşamış Mısırlı soylu kadınların saçı, uygulanan özel formül sayesinde günümüze kadar bozulmadan gelmeyi başardı.

Antik Mısır’da ölümden sonraki hayata hazırlık için kişilerin mumyalanması kültürü vardı. Bu mumyalama işlemlerinde özel yöntemler kullanılırdı. Bunlardan biri de soyluların saçlarının korunmasına yönelikti.

Et yağı, hintyağı, balmumu, çam sakızı ve aromatik fıstık yağı kullanılarak yapılan bir karışımın, ölen kişilerin saçlarının istenilen şekilde durmasını sağlayan malzemeyi oluşturduğu ortaya çıktı.

Rus araştırmacılara göre ölüler iki farklı mumyalama sürecinden geçiriliyordu. Bunlardan ilki bedenin, ikincisi ise saçın korunmasını amaçlıyordu. Yapılan çalışma da bu görüşü destekleyen sonuçlar verdi.

Araştırmacılardan Doktor Viktor Pozhidayev, üç mumya üzerinde çalıştıklarını ve mumyaların hala saçlarının olduğunu görmenin çok şaşırtıcı olduğunu belirtti. Daha önce saçlar için özel balsamlar kullanıldığını düşündüklerini belirten araştırmacı, yapılan işlemin büyük ustalıkla gerçekleştirildiğini de vurguladı.

Kütlesel spektometre ile yapılan çalışmalar, ikisi kadın biri erkek olan üç mumyada organik kalıntılar belirledi. Yapılan incelemelerde saçlara yapılan bakım ve koruma için kullanılan malzemelerin içeriği ortaya çıktı.

Araştırma, Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi’nde bulunan mumyaların incelenmesi amacıyla yürütülen geniş kapsamlı bir çalışmanın parçası olarak gerçekleştirildi. Günümüzde kullanılan modern teknolojiler, antik dönemden kalma mumyaların açılmadan incelenebilmesini sağlıyor. Bu yöntemlerde koza kırılmadan iskeletin tamamı görüntülenebiliyor.

Araştırmacılar, bulgularını Journal of Analytical Chemistry adlı dergide yayımladı. (Kaynak: Webtekno)