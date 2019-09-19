Başkan Barzani ve Halbusi’den anayasal çözüm vurgusu

K24 - ERBİL

Başkan Barzani ve Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal temelde çözüme kavuşturulması gerektiğine işaret etti.

Başkan Barzani bugün, Irak Parlamentosu Başkanı Halbusi ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede, Irak ve bölgenin siyasi durumu ile Erbil - Bağdat ilişkilerinin seyri üzerinde duruldu.

Kürdistan Bölgesi ile Irak ilişkilerinde yakalanan fırsatın değerlendirilmesine vurgu yapılan görüşmede, iki taraf arasındaki sorunların Irak Anayasası ışığında çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Bunun içinde ilişkilerin sürdürülmesi ve karşılıklı istişarenin önemine atıfta bulunuldu.

Bugün başkent Erbil’e gelen Halbusi’nin Duhok’a da giderek Amerikan Kürdistan Üniversitesi’nin ilk mezunlarını vermesi dolayısıyla düzenlenen törene katılacağı öğrenildi.

Halbusi’nin ayrıca Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’yle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Dün de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Erbil’e bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Erbil ile Bağdat arasındaki görüşme trafiği son günlerde hızlandı. İki taraf da bütçe, Kürdistani bölgeler ve petrolle ilgili sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtiyor.