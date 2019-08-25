ABD Başkonsolosu: Hristiyanlar Kürdistan Bölgesi’nde güvende

K24 - ERBİL

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Steven Fagin, Hristiyanların Kürdistan Bölgesi’nde güven içinde yaşadığını söyledi.

Başkent Erbil’de Hristiyanların düzenlediği dini bir etkinliğe katılan ABD’nin Erbil Başkonsolosu Fagin, K24’e yaptığı açıklamada, “Hristiyanların düzenlediği bu dini etkinliğe katılmaktan çok memnun oldum. Bu, Hristiyanların Kürdistan Bölgesi’nde kendilerini güvende hissetmelerinin bir belirtisi. Hristiyanlar aynı şekilde Irak mozaiğinin önemli bir parçası” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Ninova Hristiyanlarının evlerine dönmeleri için destek olunması talimatı verdiği kaydeden Fagin, şunları söyledi:

“ABD, Hristiyanların Ninova Ovası’ndaki yerlerine dönmeleri için ciddi bir yardım girişiminde bulunuyor. Bu bizim için çok önemli ve ABD Başkanı’nın yanı sıra Başkan Yardımcısı’nın talimatlarından biri. Biz farklı bileşenlere yönelik desteğimizi sürdüreceğiz. Bölgelerin yeniden inşası sürecine desteğimizi de sürdüreceğiz ki göçzedeler yaşadıkları durumdan kurtulsunlar.”

Terör örgütü DAİŞ’in 2014 yılındaki saldırısının ardından Ninova’da yaşayan Hristiyanların bir kısmı her şeylerini geride bırakarak başka ülkelere göç ederken, bir kısmı da Kürdistan Bölgesi’ne yerleşip burada yaşamaya devam etti.