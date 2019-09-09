Suriye’de Şii milislere bombardıman!

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Suriye’nin Deyr ez-Zor vilayetine bağlı Elbukemal kentinde Haşdi Şabi ve İran Pasdaran Ordusuna bağlı milislere savaş uçaklarınca bombardıman düzenlendiği bildirildi.

Arap medyasında yer alan habere göre uyruğu belirlenemeyen bazı savaş uçakları, Irak’ın Qaim ilçesi karşısında yer alan Elbukemal’de İran Pasdaran Ordusuna bağlı milisler ve Haşdi Şabi güçlerini hedef aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasına göre bombardımanda can kayıpları yaşandı ancak sayı netleştirilemedi. Saldırıyı üstlenen de henüz olmadı.

Elbukemal kentinde Lübnan ve Irak Hizbullahı milislerinin yanı sıra Nuceba, Fatimiyun ve Zeynebiyun Tugayları gibi grupların milisleri bulunuyor. Bu gruplara da İran ordusu destek veriyor.

Geçtiğimiz ayın ortalarında da insansız hava araçları (İHA) tarafından Irak topraklarında Haşdi Şabi’ye ait cephanelikler hedef alınmıştı. Saldırılardan İsrail sorumlu tutulmuştu.