Demirtaş’tan ‘Öcalan’la iktidar mücadelesi’ açıklaması

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, PKK lideri Abdullah Öcalan’la aralarında bir iktidar mücadelesi olmadığını belirtti.

Selahattin Demirtaş, PKK lideri Abdullah Öcalan ile arasında iktidar mücadelesi olduğuna dair iddialara cevap verdi.

Demirtaş'a ait Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Öcalan'ın demokratikleşme ve barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağımdan, başarısı için samimi çaba sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. İktidar savaşı ve benzeri şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir. Kimse bu türden gayrı ciddi söylemlere prim vermemelidir. Böyle bir polemiğin ve oyunun tarafı olmayacağımızı da belirtmekte fayda görüyorum.

Sayın Öcalan'ın, halkın önemli bir kesimi nezdindeki ağırlıklı etkisini geçmiş dönemlerde de bizzat gözlemlemiş biri olarak, kendisinin bu yönlü bir teste tabi tutuluyormuş gibi bir algı yaratılmasını haksızlık ve sorumsuzluk olarak değerlendiriyorum. Büyük ve ciddi işler yapmak isteyenlerin, küçük ve ucuz algı operasyonlarına tenezzül etmemesi gerekir. Bu konu bizim için hassas bir meseledir. Herkesi ve bütün tarafları daha dikkatli davranarak, psikolojik harekatın parçası olmamaya davet ediyorum."