Otobüse bombalı saldırı: 32 ölü!

HABER MERKEZİ
Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların da olduğu bildirildi.
Son zamanlarda saldırıların ve patlamaların arttığı Afganistan, güne yeni bir bombalı saldırı ile uyandı.
Farah vilayeti emniyet sözcüsü Muhibullah Muhib, yaptığı açıklamada, patlamada 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını söyledi.
Muhib, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Yolcu otobüsünün, Herat'tan Farah vilayetine gittiği belirtildi.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim