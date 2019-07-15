PKK’li Karasu: Herkes bedel ödeyecek

HABER MERKEZİ

PKK Yürütme Komitesi üyesi Mustafa Karasu, açlık grevlerine katılan kişilerle ilgili, “Herkes bedel ödeyecektir. Bedel ödemekten kaçınmak, köleliğe boyun eğmektir” dedi.

Karasu, PKK’ye yakın bir radyoya verdiği röportajda, geçtiğimiz aylarda İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan için yapılan açlık grevine katılan kişilerin bundan sonra daha “aktif” olması gerektiğini söyledi.

“Eğer bu arkadaşlar yaşamlarını ortaya koyup ölüm orucuna ve açlık grevine giriyorsa, o zaman her türlü örgütlenmede aktif bir biçimde yer almaları gerekiyor” diyen Karasu, şöyle devam etti:

“Herkes bedel ödeyecektir. Bedel ödemeyi göze almamak, köleliği kabul etmektir. Köleliği kabul etmiyorsak, Kürtlüğümüzden vazgeçmiyorsak, Kürdü özgür kılacaksak, o zaman herkes bedel ödeyecektir. Bedel ödemekten kaçınmak, köleliğe boyun eğmektir. Kürdistan gerçeğinde özgür yaşamın kanunu budur.”

AÇLIK GREVLERİ

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı, ardından cezaevlerinde de katılımın olduğu açlık grevlerinde, 8 kişinin yaşamına son verdiği açıklanmıştı.

Öcalan’ın, avukatları aracılığıyla açlık grevlerine son verilmesi çağrısının ardından, grevler sona ermişti.

Leyla Güven, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yemin ederek milletvekili çalışmalarına başladı.