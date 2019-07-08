Türkiye’ye ‘OHAL’in zararı tamir edilsin’ çağrısı

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Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, "Türkiye hukuka olan inancı sağlamak, OHAL sırasında ve sonrasında hukukun üstünlüğüne gelen hasarı onarmak için acil ve gerekli adımları atmalıdır" dedi.

5 günlük Türkiye ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Mijatovic, OHAL süreci ve sonrasında Türkiye'de hukukun bağımsızlığının "aşındığını" söyledi ve HSK'nın yapısındaki değişikliklerin "Türk yargısının devletin çıkarlarını insan haklarından önceye koyma eğilimini güçlendirdiğini" ifade etti.

"Terörizm ve suç örgütleriyle mücadele etmenin Türkiye'nin hakkı ve görevi olduğunu" ifade eden Mijatovic, aynı zamanda insan haklarına saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Konseyi Komiseri ayrıca Türkiye'nin yasalarında terör örgütlerine üye olmanın "çok geniş bir tanımı" olduğunu söyledi. Mijatovic bunun yeni bir durum olmadığını ancak son zamanlarda "eşi benzeri görülmemiş bir hâle geldiğini" savundu.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri davalarda kullanılan kanıtların bazen çok "keyfi ve tutarsız" olduğunu da ifade etti. Mijatovic, bu tür kanıtların Gezi davasında kullanıldığını söyledi ve bu yüzden "iyi niyet görmenin" imkansız olduğunu dile getirdi.

Yeni yargı reformunun önemli bir adımı temsil ettiğini söyleyen Mijatovic, "yine de bu planın birçok önemli soruna çözüm getirmediği" düşüncesini aktardı. Mijatovic ayrıca Avrupa Konseyi'nin geçen hafta yaptığı "İnsan hakları savunucularının özgürce çalışmasına izin verilmeli" çağrısını tekrarladı.

1 ile 5 Temmuz arasında Türkiye'de bulunan komiser, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve sivil toplu temsilcileriyle bir araya geldi. Mijatovic ayrıca Silivri Cezaevi'ni ziyaret edip Osman Kavala, Ahmet Altan ve Selçuk Kozaağaçlı ile görüştü. Komiser Ankara Barosunu da ziyaret etti.

Mijatovic'in ziyareti ile ilgili bir rapor hazırlayacağı bildirildi.