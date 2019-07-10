Deyr ez-Zor’da patlama: 7 ölü

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Suriye’nin Deyr ez-Zor bölgesinde meydana gelen patlama sonucu 7 çocuk hayatını kaybetti.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Deyr ez-Zor kentine bağlı Diblan köyü yakınlarında terör örgütü DAİŞ’ten kalan bombanın patlaması sonucu 7 çocuk yaşamını yitirdi.

Haberde, patlamada hayatını kaybeden çocukların 9 ile 13 yaşlarında oldukları belirtildi.

DAİŞ’ten kurtarılan Deyr ez-Zor bölgesinde örgüt tarafından geride çok sayıda bomba ve patlayıcı madde bırakılmıştı.

Zaman zaman meydana gelen patlamalar sonucu siviller hayatını kaybediyor.

Deyr ez-Zor, 23 Mart’tan bu yana Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolünde bulunuyor. Bölge kurtarıldığından beri DAİŞ tarafından DSG’ye yönelik zaman zaman bombalı saldırılar da gerçekleştiriliyor.