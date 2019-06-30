Ankara’dan Hafter güçlerine: Karşılık veririz

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Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın doğusunu kontrol eden ve Türkiye'yi düşman ilan eden General Hafter'e bağlı güçlere tepki göstrerek, "Hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir" dedi.

Libya’nın doğusunu kontrol eden ve başkent Trablus’taki Türkiye destekli hükümete savaş açan General Hafter’in Türkiye’yi ‘düşman’ ilan etmesinin ardından, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan “Herhangi bir saldırının bedeli ağır olur” çıkışı geldi.

Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç değerlendirmesi sırasında AA’ya konuşan Akar, “Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir” dedi.

Akar, “Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir” ifadeleirni kullandı.

NE OLMUŞTU?

Libya’nın doğusundan, batıdaki BM ve Türkiye destekli hükümete savaş açan General Hafter, önceki gece sözcüsü aracılığıyla Türkiye’yi tehdit etmişti. Hafter’e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, Ankara’yı Trablus hükümetine verdiği askeri ve siyasi destek nedeniyle Libya’nın iç işlerine karışmakla suçlamış, Libya hava sahasına giren Türk uçakları ile limanlarına yanaşan Türk gemilerinin düşman hedefi sayılacağını söylemişti.