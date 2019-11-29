Suudi Arabistan’a ait askeri helikopter düşürüldü

Ruşen Alkar’ın arayışı

Aklımdaki temel sorunlardan biri Kürdistan’daki sosyolojik değişimin Kürt müziğinde nasıl bir damar yaratacağıyla ilgilidir. Sözgelimi Mihemed Şêxo veya Şivan Perwer’den sonrasını Kürt müziği sayacak mıyız yoksa buna kendini kaybetmekte olan bir kültürün; diline, ritmine, usulüne ve dahası ruhuna yabancılaşan bir nağmeler toplamının ümitsizliği mi diyeceğiz bilmiyorum