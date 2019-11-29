Ortadoğu

Suudi Arabistan’a ait askeri helikopter düşürüldü

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Suudi Arabistan’a ait askeri helikopter düşürüldü
Yemen Husiler Suudi Arabistan Helikopter

HABER MERKEZİ

Husiler, Suudi Arabistan’a ait AH-64 askeri helikopterini düşürdüklerini, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Suudi Arabistan’ın Yemen sınırında bulunan Asir bölgesinde İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’a ait bir askeri helikopteri düşürdüklerini duyurdu. Helikopterde bulunan 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

Husilerin Sözcüsü Yahya Sari, “AH-64 Apache tipi helikopter, Yemen sınırına yakın düşmanlık faaliyetleri yürütürken Husiler bir füze ile helikopteri düşürdü” dedi.

Suudi Arabistan tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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