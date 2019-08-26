Erdoğan: Kara birliklerimizin giriş yapmasını bekliyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok yakında kara birliklerinin Fırat'ın doğusuna giriş yapmasını beklediklerini söyledi.

Muş'ta Malazgirt Savaşı’nın 948’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Erdoğan, ABD'yle güvenli bölge oluşturma konusunda mesafe aldıklarını belirterek, "Önceliğimiz diyalogdur, işbirliğidir" dedi.

Erdoğan, ABD ile Rojava’da koordineli bir şekilde oluşturulması kararlaştırılan güvenli bölge konusuyla ilgili, "İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır. Planlarımızı hayata geçiririz" ifadesini kullandı.

Güvenli bölge oluşturma çabalarında yavaş yavaş mesafe aldıklarını kaydeden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birilerinin dokunulamaz olarak gördüğü pek çok sorun gibi Fırat'ın doğusundaki meseleyi de hal yoluna koyuyoruz. Önceliğimiz diyalogdur, işbirliğidir. İstediğimiz dışında bir yola zorlanırsak, oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz. SİHA'larımız, İHA'larımız, helikopterlerimiz bölgeye girdi. Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz."

Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecektir" şeklinde konuştu.