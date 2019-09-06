Trump’ın gündeminde İran'a yönelik yaptırımları bitirme yok

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Donald Trump, Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları sonlandırmasının gündemlerinde olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına son vermesinin gündemde olmadığını söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Macron bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede iki lider, dijital satış vergileri görüşmelerinin başarıyla tamamlanması ve İran'ın Basra Körfezi'ndeki seyrüsefer ve ticaret özgürlüğünü tehdit eden eylemlerine son verilmesinin bir zorunluluk olduğu konusunda mutabık kaldı.

Donald Trump ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına son vermesinin şu anda gündemde olmadığını da belirtti.

ABD - İRAN KRİZİ

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı. Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.