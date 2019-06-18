HABER MERKEZİ

ABD'nin Şam eski Büyükelçisi Robert Ford, ABD'nin Beşar Esad rejimine fırsat varken askeri müdahalede bulunmamasının hata olduğunu belirterek, "ABD artık Suriye'nin geleceğine hükmedemez" dedi.

Ford, Fransa'nın Şam eski Büyükelçisi Michel Duclos ile Washington Enstitüsünün düzenlediği "Esad’ın düşüncesi: Suriye buraya nasıl geldi ve rejim nereye gitmek istiyor" başlıklı panelde konuştu.

Esad rejiminin İdlib’de hava saldırılarına rağmen ilerleme kaydedemediğini belirten Ford, rejimin asker sıkıntısı yaşadığını bunun yanı sıra ele geçirdiği bölgelerde de istikrar adına hiçbir şey yapmadığını dile getirdi.

Suriye’nin batısında eş-dost kapitalizminden öteye gitmeyen bir ekonominin söz konusu olduğunu ifade eden Ford, istihbarat örgütlerine ve Rusya’ya bağımlı Esad'ın, Suriye halkının ekonomisini çok da dert etmediğine dikkati çekti.

Buna karşın, ABD'nin tıpkı İran’a yaptığı gibi Suriye’yi de ekonomik olarak boğmaya çalıştığını söyleyen Ford, “Bu (ekonomik yaptırımlar) Esad’ı indirmeye yetmedi. Aslında bunlar Esad’ın çok da umurunda olmadı. Esad halkının refahını değil kendi ailesini ve yöneticiliğini düşünüyor” dedi.

ABD’nin Suriye stratejisinin geleceğine dair değerlendirmelerde de bulunan Ford, şöyle konuştu:

"ABD’nin artık Suriye’nin geleceğine hükmedebileceğini sanmıyorum. Bir daha söylüyorum Amerika Suriye’nin geleceğine hükmedemez. Bir savaş vardı ve askeri üstünlük savaşlarda önemlidir. Obama döneminde biz sürekli Suriye’de askeri bir çözüm mümkün değil diyorduk. Büyük ölçüde yanıldık, (askeri çözüm) vardı. Esad henüz ülkenin tamamını ele geçirememişse de ele geçirmeye çalışmayacağına dair kafamda tek şüphe yok."

Esad rejiminin henüz YPG’nin kontrolündeki Rojava’da ABD’den daha iyi oynamamış olmasının kendisini şaşırttığını belirten Ford, rejimin Ruslar üzerinden YPG’ye bazı sözler vermesinin şaşırtıcı olmayacağını ifade etti.

Esad rejiminin YPG ile yakınlaşma sürecinin çok zaman almayacağını ifade eden Ford, "ABD’nin doğu Suriye’yi elinde tutarak büyük bir koza sahip olduğu fikrine gelince bunun için Esad’ın ekonomik yaptırımları önemsediğine inanmanız gerekir. Esad önemsemiyor. ABD’nin asker kaybının kesinlikle olmayacağını hesap ediyorsunuzdur. Öyle bir durum da yok" dedi.

Amerikan halkının da ABD'nin Suriye’nin doğusunda neden asker bulundurduğunu anlamadığını kaydeden Ford, "Amerika’nın doğu Suriye’de temel misyonunun ne olduğunu anlatmak oldukça zor olacak” diye konuştu.

ABD’nin eninde sonunda Suriye’den çıkmak zorunda kalacağını dile getiren Ford, "Suriye’nin doğusunda 2011’de olayların başlamasına ve sonrasında ise DAŞ’in ortaya çıkmasına neden olan koşullar aynen duruyor" şeklinde konuştu.