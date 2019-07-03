Güney Kore’den Neçirvan Barzani’ye davet

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Güney Koreli yetkililer tarafından, Güney Kore’ye davet edildi.

Neçirvan Barzani bugün, Güney Kore Dış İlişkiler Danışmanı Han-Byung do ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Neçirvan Barzani’yi, Güney Kore Başkanı, Başbakanı ve halkı adına yeni görevinden dolayı tebrik eden heyet, Güney Kore Hükümeti ve halkının Kürdistan Bölgesi’nin dostu olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi’nin her alandaki gelişmişliğinin takdire şayan olduğunu belirten Koreli yetkililer, başta yatırım üretim olmak üzere Kürdistan Bölgesi’nin diğer alanlarda da daha çok ilerlemesini umduklarını ifade etti.

Güney Koreli heyetin Neçiran Barzani’yi, uygun bir zamanda ülkelerinde görmek istediği ve Güney Kore’ye davet ettiği kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi’nin genel durumuyla ilgili konuk heyete bilgi veren Neçirvan Barzani, Güney Kore Başkanı, Başbakanı ve halkına teşekkür etti.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi ile Güney Kore arasındaki dostane ilişkilere vurgu yaparak, verdikleri hizmetlerden dolayı Güney Kore yönetimi ve halkına teşekkürlerini iletti.