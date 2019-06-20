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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Kürtler, İstanbul'da önemli bir nüfustur. İstanbul Türkiye'nin özetidir. Kürtler de var, Karadenizli, Akdeniz ve Marmara da var” dedi.

Binali Yıldırım, iki televizyonda ortak yayınlanan programa katıldı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci İsmail Küçükkaya'nın, birlikte katıldıkları ortak yayın öncesinde görüşmelerine ilişkin, "Rakibimle yüz yüze, hem de tek başına değil, bütün danışman ekibiyle beraber görüşülüyor olması, gayri ahlaki bir durumdur. Ekrem Bey, siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır" dedi.

İstanbul’daki Kürt seçmenlerle ilgili de konuşan Yıldırım, şöyle devam ettİ:

"Adayın üzerinden konuşuyoruz. Adayın özelliklerini ve çelişkilerini konuşuyoruz. Bu çok sağlıklı değil. Bu beni mutlu etmiyor. İmamoğlu, başlı başına bir proje de. O ayrı konu. Şunu söylemek isterim. Biz Cumhur İttifakıyız. Karşı tarafta ne var? Görünen CHP ve İYİ Parti. Ancak HDP yetkilileri, CHP adayına açık açık destek veriyor. Selahattin Demirtaş da açıklama yaptı. 'Hiçbir şey HDP'siz daha güzel olmaz' diyor. 'Biz size oy veriyoruz ama bizi yok saymayın. Borcunuzu da ödeyin' diyor. Herhalde bir anlaşma var. Bir pazarlık yaptıkları ağızdan ağıza dolaşıyor.

Kürtler demek HDP demek değildir. Kürtler, İstanbul'da önemli bir nüfustur. İstanbul Türkiye'nin özetidir. Kürtler de var, Karadenizli, Akdeniz ve Marmara da var. Adeta bir ebru gibi, 7 renk tek yürek İstanbul'da yaşıyor. Dolayısıyla eğer HDP, Kürt hemşehrilerimizin oylarını masaya koyup bunun pazarlığını yapıyorsa çok büyük yanlışlık yapıyor. AK Parti, Türkiye'nin birçok bölgesinde birinci partidir. Birinci olmadığı yerlerde de ikinci partidir. AK Parti, Türkiye partisidir. CHP, o bölgelere girememiştir."

“HERKESTEN DESTEK İSTİYORUZ”

İstanbul’un Türkiye’nin özeti olduğunu belirten Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

" Biz genel seçime gitmiyoruz, savaşa gitmiyoruz, İBB Başkanlığı seçimine gidiyoruz. Bu 15 milyonun geleceğine karar vermek demektir. 15 milyonun tamamı oy kullanmıyor ama 10 milyon 500 bini oy kullanıyor. Sandığa gidenler biraz daha az. Yaklaşık 9 milyon kişi sandığa giden hemşehrimiz var. Biz bunların hangi mezhepten, meşrepten ve nereden geldiğine bakmıyoruz. Biz onlara 'Size daha iyi hizmet ederiz. Hayallerinizi gerçeğe biz dönüştürürüz. Bunu bir sadece söylem olarak ortaya koymuyoruz. Geçmişten yaptığımız hizmetler, tecrübelerimiz, bize fırsat verilirse, gelecek adına daha fazlasını yapacağız' diyoruz, projelerimizi anlatıyoruz. Bu şekilde destek istiyoruz. Herkesten destek istiyoruz. Çünkü, İstanbul, Türkiye'nin özeti."