Ortadoğu

IRAK – Halk pazarında bombalı saldırı

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IRAK – Halk pazarında bombalı saldırı
Irak Babil Patlama Halk pazarı

HABER MERKEZİ

Irak’ın Babil kentinde halk pazarında bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Babil kentinin el-Miseyib ilçesinde yer alan halk pazarında bomba yüklü bir motosikletin infilak etti.

Patlamada ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından bölgede güvenlik koridoru oluşturulduğunu kaydeden kaynak yaralılarının hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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