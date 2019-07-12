ABD’li yetkiliden Başbakan’a kutlama

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ABD Dışişleri Bakanlığı Irak ve Ürdün Masası Sorumlusu Andrew Peek, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi tebrik etti.

Başbakan Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı İran ve Irak Masası Sorumlusu Andrew Peek, Başbakan’a ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne başarı dileğinde bulundu.

Görüşmede, Peşmerge’ye yönelik desteğin sürdürülmesinin önemine değinen Peek, Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Mesrur Barzani Çarşamba günü Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir."