Çipras: Türkiye stratejik çıkmazla karşı karşıya

HABER MERKEZİ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin “zayıflığının ve yalnızlığının” bir işareti olduğunu söyledi.

Bir Yunan televizyonuna konuşan Çipras, Türkiye'nin stratejik çıkmazla karşı karşıya kaldığını savundu.

Yunanistan Başbakanı, ülkesinin ve Kıbrıs'ın son yıllarda güçlü uluslararası ittifaklar kurduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin güçlü ittifaklarının bulunmadığını söyleyen Çipras, "Kıbrıs ve Yunanistan'la farklılıklarının ikili bir konu olduğu iddiaları kabul edilmez. Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de münhasır ekonomik bölgesidir. Yunanistan sınırları aynı zamanda AB sınırlarıdır" ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Kıbrıs'ın sürekli işbirliği içinde olduklarını kaydeden Çipras, Türkiye'nin Ege'de olası bir “sıcak gelişmeye” neden olma ihtimaliyle ilgili, “bunun hesaba katıldığını ve Yunan hükümetinin de bu bağlamda hazırlıklı” olduğunu söyledi.

Aleksis Çipras, Türkiye'nin Kıbrıs Adası açıklarındaki doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin, Avrupa Birliği'nden (AB) yaptırım talebinde bulunacaklarını söylemişti.

ÇAVUŞOĞLU: DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FATİH1 gemimiz hemen Kıbrıs'ın batısında sondaja başladı" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ruhsat sahalarımız üzerindeki meşru haklarımızdan taviz vermeden bölgedeki kapsamlı ve uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerimiz planlandığı çerçevede devam edecektir. Yavuz sondaj gemisi de hazırlık çalışmaları tamamlanınca bölgedeki operasyonlarına başlayacaktır" açıklamasını yapmıştı.

Güney Kıbrıs, ada çevresinde tek taraflı olarak ilan ettiği 13 parseli uluslararası şirketlere ihale ederek lisanslandırıyor.

Güney Kıbrıs’ın Türk tarafının hak talep ettiği bölgelerde uluslararası şirketlere arama faaliyetlerinde bulundurması, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın tepkisine yol açıyor.

Güney Kıbrıs yönetiminin Fatih sondaj gemisi personeline tutuklama kararı almasına da Türkiye sert şekilde tepki göstermişti.