Ölü yıldızların dansı keşfedildi

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Araştırmacıların yeni keşfettiği iki beyaz cüce yıldız, birbirlerinin etrafında dönüyor ve yıldızların bir turu 7 dakika sürüyor.

2 ölü yıldızın birbirleriyle adeta dans ettikleri ortaya çıktı. Yıldızlar öldüğü zaman, ‘beyaz cüce’ adı verilen yapılara dönüşüyor. İki beyaz cüce, birbirlerinin etrafında dönüyor.

California Teknoloji Enstitüsü’nden (Caltech) araştırmacılar, gece gökyüzünde kaybolup tekrar görülen bir yapı keşfettiklerinde o bölgeden gelen verileri incelemeye koyuldu. Bunun sonucu olarak ikili yapı ortaya çıktı.

İkili yıldızlar, ZTF J1539+5027 adını aldı. Bu cisimler, kabaca Dünya ile aynı boydalar. İki yıldızdan daha parlak olanı diğerinin arkasında kaldığı zaman yıldız ışığında kırpılma (ışığın azalıp artması) gerçekleşiyor.

İkili sistemlerin bir noktada birleşip birleşmedikleri konusunda farklı teoriler var. Bunlardan biri, iki cismin bir noktada çarpışıp birleşeceklerini savunuyor. Diğer teoriye göre ise kütlesi büyük olan cisim, küçük olandan materyal çekmeye başlayacak ve küçülen diğer yıldız belli bir yörüngede kalacak. (Kaynak: Space, Webtekno)



