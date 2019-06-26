UMH güçleri Giryan kentini ele geçirdi

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Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçler, Halife Hafter birliklerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandıkları Giryan kentini ele geçirdi.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, Halife Hafter birliklerinin Trablus saldırısındaki ikmal noktası Giryan kentini ele geçirdiklerini açıkladı.

Libya el-Ahrar televizyonuna konuşan UMH Saha Komutanı Abdulhakim Taniş, başkentin güneyinde Halife Hafter'e bağlı güçlerin ikmal ve toplanma noktası olarak kullandıkları kritik Giryan kentinde kontrolü sağladıklarını belirtti.

UMH komutanı Ahmed Ebuşahme de gün içinde yaptığı açıklamada, başkentin 100 kilometre güneyinde yer alan Giryan kenti yakınlarındaki Kavasım ve Ubşiba Zirai Bölgesi'ni ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Russia Today'in Arapça yayınına konuşan Hafter'e bağlı birliklerin komutanı Ahmed el-Mismari ise UMH güçlerinin Giryan kentinin sadece bir kısmını ele geçirdiğini savundu.

Başkent Trablus'u ele geçirmek için nisan ayında operasyon başlatan Hafter güçleri, Giryan kentini ülkenin güneyindeki ikmal ve harekât noktası olarak kullanmıştı.

HAFTER'E BAĞLI KOMUTAN SAF DEĞİŞTİRDİ İDDİASI

Öte yandan, Libya el-Ahrar televizyonu, Hafter'e bağlı güçlerin Operasyon Karargahı komutanlarından Abdüsselam el-Hasi'nin görevinden ayrılarak UMH güçleriyle anlaştığını öne sürdü.

Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlu bulunan uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar özellikle başkent çevresinde iki aydan uzun süredir aralıklarla yoğunlaşarak devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün paylaştığı rakamlara göre, başkent çevresindeki çatışmalarda bugüne kadar 739 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 400'ün üzerinde Libyalı yaralandı.