BASIN ÖZETİ - 17 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Satmaya doymadılar
Siyanürle gelen depreme dikkat
Türkiye, ABD’den istediğini alamıyor
Sanayide kan kaybı
‘Gayrimeşru yaşıyorlar’
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bir milyon kişi kapıda
Müşterek Merkez haftaya çalışacak
Keşmir yangını büyüyor
Dünya sağlık örgütü 2020 uyarısında bulundu
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Depremden 20 yıl sonra kentler daha savunmasız
Görüşmelere dolaylı olarak dahiliz
Öcalan’dan Fırat’ın doğusu mesajı
Sanayi dibe sürükleniyor
Çin’den ‘askeri müdahale’ tehdidi
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Gelecek hafta tam kapasite çalışacak
BAE Yemen’i bölüyor
5 soru cevap bekliyor
Korkuyoruz ama tedbir almıyoruz
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Biz her zaman barışa hazırız
Mülteciler kelepçelenip şehir dışına gönderiliyor
Rusya’dan Türkiye’ye Suriye uyarısı
Gerekli ders çıkarılmadı, 625 bin kişi ölebilir
Komik teklif!
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Sanayi üretimi haziranda %3,9 geriledi
Hacı Bektaş törenlerinin 30. yılında birlik mesajı
Perakendeyi geleceğe taşıyacak 5 iş modeli
Küresel inşaata teknoloji harcı
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yarattığı sarsıntı 20 yılda dinmedi
Erdoğan’dan nükleeri hızlandırın talimatı
3 milyona yakın genç ne çalışıyor ne de okuyor
İş de yok umut da
Böyle giderse harita değişecek
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