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BASIN ÖZETİ - 17 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ - 17 Ağustos 2019
Gazete Haber Manşet Basın özeti 17 Ağustos


Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Satmaya doymadılar

Siyanürle gelen depreme dikkat

Türkiye, ABD’den istediğini alamıyor

Sanayide kan kaybı

‘Gayrimeşru yaşıyorlar’


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bir milyon kişi kapıda

Müşterek Merkez haftaya çalışacak

Keşmir yangını büyüyor

Dünya sağlık örgütü 2020 uyarısında bulundu


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Depremden 20 yıl sonra kentler daha savunmasız

Görüşmelere dolaylı olarak dahiliz

Öcalan’dan Fırat’ın doğusu mesajı

Sanayi dibe sürükleniyor

Çin’den ‘askeri müdahale’ tehdidi


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Gelecek hafta tam kapasite çalışacak

BAE Yemen’i bölüyor

5 soru cevap bekliyor

Korkuyoruz ama tedbir almıyoruz


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Biz her zaman barışa hazırız

Mülteciler kelepçelenip şehir dışına gönderiliyor

Rusya’dan Türkiye’ye Suriye uyarısı

Gerekli ders çıkarılmadı, 625 bin kişi ölebilir

Komik teklif!


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Sanayi üretimi haziranda %3,9 geriledi

Hacı Bektaş törenlerinin 30. yılında birlik mesajı

Perakendeyi geleceğe taşıyacak 5 iş modeli

Küresel inşaata teknoloji harcı


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yarattığı sarsıntı 20 yılda dinmedi

Erdoğan’dan nükleeri hızlandırın talimatı

3 milyona yakın genç ne çalışıyor ne de okuyor

İş de yok umut da

Böyle giderse harita değişecek

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