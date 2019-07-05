Yüzlerce Peşmerge modern savaş eğitimini tamamladı

K24 - DUHOK

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon’un desteğiyle yapılan modern savaş eğitimi, 45 günün ardından sona erdi.

Duhok’un Şêxan kasabasında gerçekleştirilen eğitime yaklaşık 540 Peşmerge katıldı.

K24’e konuşan Peşmerge Güçleri Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, eğitimin Kürdistan Askeri Eğitim ve Koordinasyon Merkezi ile Uluslararası Koalisyon Güçleri’yle ortaklaşa gerçekleştiğini ifade etti.

Eminki, Uluslararası Koalisyon Güçleri’yle yapılan işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.

Eğitime katılan Peşmerge Star Dino, eğitimlerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben de bu eğitimden mezun oldum. Bu eğitimin Kürdistan Bölgesi’nin istikrarı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu tür askeri eğitimler, taktiksel gelişim açısından da çok önemlidir.”

Kürdistan Askeri Eğitim ve Koordinasyon Merkezi’nde 200 İtalyan askeri danışmanın yanı sıra Almanya, İngiltere, İsveç, Hollanda ve Finlandiya’dan da 530 askeri danışman 2500 Peşmerge’ye askeri eğitim veriyor.