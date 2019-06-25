İran: Diplomasi kanalı sonsuza dek kapandı

HABER MERKEZİ
İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran dini lideri Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e yönelik yaptırımlarının diplomasi kanalının sonsuza dek kapanması anlamına geldiğini söyledi.
Musevi, ABD'nin İran dini lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'i de kapsayan son yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Musevi, yaptırımların 'diplomasi kanalının sonsuza dek kapanması' anlamına geldiğini belirtti.
Musevi, "Trump'ın umutsuz yönetimi dünyada barışı ve güvenliği sağlamak için kurulan uluslararası mekanizmaları yok ediyor" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, dün İran lideri Hamaney'i ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzaladı.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KRİZ
ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.
İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.
Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.
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