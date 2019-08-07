Erdoğan: ABD'yle birlikte hareket ediyoruz

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Erdoğan, ABD'yle yapılan Fırat'ın doğusu görüşmeleriyle ilgili, “ABD ile birlikte bir harekât merkezinin kurulması kararı verildi. Harekât merkezinin kurulmasıyla süreç başlayacaktır” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'da ortak açıklama yaptı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

“Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir.”

Zelenskiy’le ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, “İkili ilişkilerimizi her yönüyle ele aldık. Ekonomik ve ticari konularda atacağımız adımları gözden geçirdik” diye konuştu.

Fırat’ın doğusu ve "güvenli bölge" konusuyla ilgili de konuşan Erdoğan, “ABD ile birlikte bir harekat merkezinin kurulması kararı verildi. Harekât merkezinin kurulmasıyla süreç başlayacaktır. Fırat’ın doğusunda adımın atılması asıl olandı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor” dedi.

“Barış koridoru” konusuna da değinen Erdoğan, “Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Batı Kürdistan’da (Rojava) ABD’yle koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan “güvenli bölgeye” yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle Ankara’da 5-7 Ağustos'ta yapılan görüşmelerin tamamlandığı belirtilmişti.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu görüşmelerde, Türkiye'nin “güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi’nin en kısa zamanda kurulması” konusunda mutabakat sağlandı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı tek taraflı bir operasyonun “kabul edilemeyeceğini” söylemişti.