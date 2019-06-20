Neçirvan Barzani üst düzey temaslarda bulundu

K24 - BAĞDAT
Neçirvan Barzani, Irak’ın başkenti Bağdat’ta üst düzey temaslarda bulundu.
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Parlamento Başkanı Muahmmed Halbusi’yle bir araya geldi.
Söz konusu temaslarda, Irak’taki siyasi gelişmeler ve Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.
Ayrıca Neçirvan Barzani, Iraklı yetkililerle petrol ve bütçe gibi çözülmeyi bekleyen sorunları da ele aldı.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim