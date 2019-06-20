Kürdistan

Neçirvan Barzani üst düzey temaslarda bulundu

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Neçirvan Barzani üst düzey temaslarda bulundu
Kürdistan Bölgesi Erbil Neçirvan Barzani Irak Bağdat Berhem Salih Adil Abdulmehdi Muahmmed Halbusi

K24 - BAĞDAT

Neçirvan Barzani, Irak’ın başkenti Bağdat’ta üst düzey temaslarda bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Parlamento Başkanı Muahmmed Halbusi’yle bir araya geldi.

Söz konusu temaslarda, Irak’taki siyasi gelişmeler ve Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Ayrıca Neçirvan Barzani, Iraklı yetkililerle petrol ve bütçe gibi çözülmeyi bekleyen sorunları da ele aldı.

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