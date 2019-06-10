Çavuşoğlu Erbil’de

K24 - ERBİL

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak ve Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak üzere başkent Erbil’e geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak üzere başkent Erbil’e geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil Havalimanı’nda Neçirvan Barzani tarafından karşılandı.

Neçirvan Barzani, bugün düzenlenecek törende yemin ederek, resmen Kürdistan Bölgesi Başkanlığı görevine başlayacak.

28 Mayıs’ta Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan oylamada Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilmişti.

K24’ün edindiği bilgiye göre; Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Irak Parlamentosu Grup Başkanları; Falih Feyaz, Hadi Amiri, Usame Nuceyfi, İyad Allavi başta olmak üzere birçok Iraklı siyasetçi yemin törenine davet edildi.

ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Japonya ve İran büyükelçileri de törene davet edilenler arasında yer alıyor.