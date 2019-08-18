Düğün salonu kan gölüne döndü: 63 ölü, yüzlerce yaralı

HABER MERKEZİ
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonunda meydana gelen patlamada 63 kişinin hayatını kaybettiği, en az 182 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasret Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 6’ncı güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai'de patlama olduğunu söyledi.
Rahimi, yerel saatle 22.40'ta gerçekleşen patlamada çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
İhtihar saldırısı, Taliban ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında sürdürülen barış ve ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi görüşmelerinin 9’uncu turunun planlandığı bir dönemde gerçekleşti.
TALİBAN LİDERİNİN KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Düğün salonuna yapılan bombalı saldırı Pakistan'da bir camiye düzenlenen saldırıdan iki gün sonra gerçekleşti.
16 Ağustos'ta yaşanan patlamada Taliban liderinin kardeşinin de aralarında bulunduğu en az 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Taliban'a yakın kaynaklar örgütün lideri Hibatullah Akhunzasda patlama esnasında camide olmadığını ancak caminin Taliban mensuplarınca ziyaret edildiği bilindiğini söyledi. Patlamayı henüz hiçbir örgüt sahiplenmedi.
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