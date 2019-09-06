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İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti

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İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti
İsveç Margot Wallström

HABER MERKEZİ

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ailesine daha fazla zaman ayırmak için istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, 5 yıllık görev yaptığı Dışişleri Bakanlığından istifa ettiğini, ailesine ve torunlarına daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar aldığını söyledi.

Son 5 yılda çok şey başardıklarını dile getiren Walsström, "Dış politikada en üst ligde görev yaptığımızı söyleyebilirim. Dünyada feminist bir dış politika başlatan ilk ülke bizdik" ifadelerini kullandı.

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