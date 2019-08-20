Pakistan: 6 Hindistan askeri öldürüldü

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Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Asif Ghafoor, ateşkes ihlali gerekçesiyle Keşmir’de kontrol hattında çıkan çatışmada 6 Hintli askerin öldürüldüğünü açıkladı.

Dün de Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda Hint askerlerinin ateş açması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralanmıştı.

Geçtiğimiz aylardan beri iki ülke arasında tırmanan gerilim çatışmaya dönüştü.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan ordusunun Hindistan’ın ateşkes ihlallerinin ‘uygun bir şekilde’ yanıtlandığını duyurdu.

Ghafoor’a göre Keşmir kontrol hattında, bir subay da dâhil olmak üzere, 6 Hintli asker öldürüldü ve iki sığınak imha edildi. Hindistan ise iddialara henüz cevap vermedi.

CAMMU KEŞMİR SORUNU

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Karara göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel bir meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

Hindistan hükümetinin, kontrol ettiği bölgeyi Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.