KDP-İ’den PAK’a ziyaret

K24 - DİYARBAKIR

Kürdistan Demokrat Partisi-İran’dan (KDP-İ) bir heyet bugün Kürdistan Özgürlük Partisi’nin (PAK) Diyarbakır bürosunu ziyaret etti.

KDP-İ Kürdistan Bölgesi Temsilcisi Mihemed Salih Qadirî ile partinin Dışilişkiler Sorumlusu Ferhat Mirozade’den oluşan heyet günü Diyarbakır’da PAK’a ziyarette bulundu.

KDP-İ heyeti, PAK Diyarbakır İl Teşkilatı’nda Genel Başkan Yardımcıları Sait Aydoğmuş, Kasım Ergün, PAK MYK üyeleri Hanifi Turan, Mustafa Kalhan ve Vahit Aba tarafından karşılandı.

Görüşmede, Kürdistan’ın dört parçasındaki gelişmeler ve iki partinin çalışmalarının ele alındığı belirtildi.

PAK hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili gelişmelerin de konuşulduğu ifade edildi.