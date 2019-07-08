Kürdistan

Yeni yönetimde Ezidi Kürtlere görev

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Yeni yönetimde Ezidi Kürtlere görev
Ezidi Kürtler Mesrur Barzani hükümet kabine

K24 - ERBİL

Kurulacak olan yeni hükümette, Ezidi Kürtlere de bakan müsteşarlığı dahil 4 makam verileceği öğrenildi.

K24’ün Laleş’teki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Ezidilere yeni yönetimde müsteşarlık düzeyinde görev verilecek.

Ezidilerin önde gelen isimlerinden Şeyh Şamo Başbakan’ın Ezidi İşlerinden Sorumlu Başdanışmanlığı, Mehma Xelil’in ise Kürdistan Parlamentosu Ezidi İşlerinden Sorumlu Başdanışmanlığına getirileceği öğrenildi.

Evkaf (din işlerinden sorumlu bakanlık) Bakanlığı’nda da Ezidi Kürtlere genel müdürlük düzeyinde makam veriliyor.

9’uncu kabinenin, verilen süre içinde kurulması bekleniyor. Hükümeti kurma görevi verilen Mesrur Barzani, önümüzdeki günlerde kabinesini güvenoyu almak üzere parlamentoya sunacak.

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