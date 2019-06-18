ABD: İran’ın şantajını tolere etmeyeceğiz, nokta!

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İran'nın nükleer anlaşmadaki uranyum üretim limitini aşmaması uyarısında bulunarak, "İran'ın nükleer silah edinme şantajını tolere etmeyeceğiz. Nokta" dedi.

Zenginleştirilmiş uranyum üretimini artıran İran, 2015'te uluslararası nükleer anlaşma ile belirlenen ve tarafların üzerinde mutabık kaldığı limiti 27 Haziran'da aşacağını açıkladı.

Açıklamayı yapan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behrouz Kamalvandi, "Bugün, 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum stoğunu artırmaya başlıyoruz ve 10 gün içerisinde... sınırı aşacağız" açıklamasını yaptı.

Behrouz Kamalvandi, İran'ın üretimini dörde katladığını da ekledi ve Avrupalı ülkelerin şimdi ABD yaptırımlarına karşı İran'ı koruması gerektiğini belirtti.

Sözcü Ortagus, bakanlıkta düzenlenen günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tahran'ın nükleer anlaşmadaki uranyum üretim limitini aşacağını açıklamasına ilişkin soruya Ortagus, söz konusu açıklamanın "şantaj" olduğunu ve bundan şaşkınlık duymadığını söyledi.

Ortagus, şöyle devam etti:

"Başkan (Donald Trump) tam da bu yüzden İran ile yapılan nükleer anlaşmanın yerine yeni ve daha iyi bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyor ancak İran'ın nükleer silah edinme şantajını tolere etmeyeceğiz. Nokta. ABD yönetimi, (İran'ın) nükleer silah edinmesi konusundaki atacağı en ufak adıma maksimum yaptırımlar ile cevap verecektir."

MACRON: TAHRAN SORUMLU DAVRANMALI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, İran'a 2015 nükleer anlaşmanın şartlarına uymaya devam etme ve tüm taraflara Ortadoğu'da tansiyonu artıracak adımlardan uzak durma çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin İran'i Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerini vurmakla suçladığı bir dönemde, Tahran'a "sabırlı ve sorumlu davranma" tavsiyesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise uluslararası topluma, anlaşmayı ihlâl etmesi halinde İran'ı acilen "yaptırımlarla vurma" çağrısında bulundu.

2015 yılındaki uluslararası anlaşma, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunu 300 kilogramla sınırlandırıyordu.

Anlaşma ayrıca 130 tonla sınırlanan ağır su stoğu kısıtlaması ve fazla materyalin ülke dışına satılmasının durdurulmasını öngörüyordu.

ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl anlaşmadan çekildiğini açıklamış, İngiltere, Fransa ve Almanya anlaşmanın devam etmesi için çaba harcamıştı.

Zenginleştirilmiş uranyum, reaktör yakıtı olarak ve nükleer silahların yapımında kullanılıyor.

Avrupalı ülkeler eğer anlaşma ihlal edilirse İran'a yaptırımların yeniden başlatılacağını açıklamıştı.

İran'ın nükleer faaliyetlerden vazgeçmesi karşılığında kaldırılan ambargoları yeniden uygulamaya koyan Trump, geçen ay da İran'dan petrol almaya devam eden Türkiye dahil bazı ülkelere uygulanan muafiyeti sona erdirmişti.

Bunun ardından, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, anlaşmaya taraf diğer 5 ülke olan Almanya, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'ya, İran'ın petrol ihracatını Amerikan ambargolarından korunması için 7 Temmuz'a kadar süre vermişti.