KDP’den siyasi partilere Kerkük çağrısı

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Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm siyasi partilerin Kerkük konusunda ortak hareket etme çağrısında bulundu.

KDP Başkanlık Konseyi’nden K24’e konuşan bir kaynak, Kerkük konusunda hiçbir siyasi tarafın muhalefet tavrı sergilememesi gerektiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümetinin ilk işlerinden birinin Kerkük konusuna eğilmek olacağını söyleyen KDP’li kaynak, tüm tarafların Kerkük meselesini sahiplenmesini gerektiğini ve ortak söylemin oluşması gerektiğini ifade etti.

Kürdistan İslami Toplum Partisi’nden (Komel) K24’e konuşan bir kaynak ise, yeni kurulacak hükümet ve Kürdistan Bölgesi’nin yeni başkanından Kerkük meselesini öncelikli çalışma maddesi yapmalarını isterken, Kerkük’te yaşanan sorunların devam etmesi halinde söz konusu ilin elden gideceğini dile getirdi.

KDP, Kerkük yönetilmesiyle ilgili geçmişte yaşanılan tartışmalar konusunda siyasilerin uzlaşıya varmalarını istiyor.

Geçtiğimiz yıllarda Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partiler arasında yaşanan bazı anlaşmazlıkların yerini Kerkük konusunda ortak görüşler almış durumda.

Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partiler Kerkük için bir an önce Bağdat ile görüşülmesi ve ildeki durumun normalleşmesini istiyor.

16 Ekim 2017 tarihinde Kerkük ve Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesi kapsamındaki diğer bölgeler Irak güçlerinin eline geçmişti.