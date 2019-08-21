Kürdistan

Ağrı’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

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Ağrı’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Ağrı Eleşkirt Horasan Kaza Ölü

HABER MERKEZİ

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 14.30 sularında Eleşkirt-Horasan karayolunda Özkan Yıldırım yönetimindeki otomobil, Şahin Sabuncu yönetimindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Yaşanan kaza sonucu araçlarda bulunan 4 kişiden Şahin Sabuncu ve Zeki Gelturan’ın olay yerinde hayatlarını kaybettikleri öğrenilirken, 1’i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandığı ifade edildi.

Ağır yaralı olan Özkan Yıldırım’ın 112 sağlık ekipleri tarafından Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

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