ABD’den Körfez’de operasyon sinyali

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ortadoğu’da deniz yollarını güvence altına almayı amaçlayan Sentinel (Nöbetçi) adlı bir askeri operasyon geliştireceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “CENTCOM, Körfez bölgesindeki son gelişmeler ışığında seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için Ortadoğu’daki anahtar deniz yollarında gözetim ve güvenliği güçlendirmek amacıyla Sentinel uluslararası deniz operasyonu üzerinde çalışıyor” ifadelerine yer verildi.

Operasyonun amacı olarak, “denizde istikrarın teşvik edilmesi, Basra Körfezi, Hürmüz Körfezi, Bab El Mandeb Boğazı ve Umman Körfezi boyunca uluslararası sularda güvenli geçişin sağlanması ve gerilimin azaltılması” gösterildi.

Öte yandan yapılan açıklamada, “bölgedeki seyrüsefer özgürlüğü sağlamak ve hayati önem taşıyan deniz yollarını korumak amacıyla” ABD’nin Avrupa, Asya ve Ortadoğu’daki müttefik devletlerle ortak hareket edeceği de ifade edildi.

Geçtiğimiz mayıs ayında ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) İran tehdidine karşı Ortadoğu’ya 5 ila 10 bin ek asker gönderme planını Beyaz Saray'a sunacağı bildirilmişti.

Söz konusu planın Patriot sistemleri ve gemi takviyesini de içerdiği kaydedilmişti.

Öte yandan ABD’li yetkililer, İran'la gerilimin arttığı bir sırada Donald Trump yönetiminin Kongre'yi Ortadoğu'ya bin 500 asker göndermeyi planladığı yönünde bilgilendirdiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da takviye asker sevkiyatını onayladığını ifade etmişti.