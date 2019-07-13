Hizbullah’tan Suriye mesajı: Henüz zamanı yaklaşmadı

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Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Nasrallah, “Suriye'den tamamen çekilme zamanının yaklaşmadığını” söyledi.

Lübnan'daki yerel bir televizyona konuşan Hasan Nasrallah, Suriye'de Beşar Esad rejimi saflarında savaşmaya devam edeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Suriye'nin tüm bölgelerindeki varlığımızı hala korumaya devam ediyoruz. Suriye'de yeniden konumlandırmaya gitmenin yanı sıra mevcut duruma bağlı olarak da bazı yerlerdeki sayılarımızı düşürdük ancak Suriye'den tamamen çekilme zamanı yaklaşmadı daha."

Tahran yönetiminin her türlü diyaloğa açık olduğu görüşünü aktaran Nasrallah, İran ile Suudi Arabistan arasında olası bir diyaloğu destekleyeceklerini belirtti.

Hasan Nasrallah, ABD'nin Hizbullah ile iletişim kanalları açmaya çalıştığını da iddia etti.

İsrail'in Lübnan'ın deniz ve hava sahalarına yönelik tekrarlanan ihlallerini de hatırlatan Nasrallah, devlet bu konuda herhangi bir adım atmadığından kendilerinin konuyu gözden geçirebileceklerini söyledi.

Filistin'e dayatılan "Yüzyılın Anlaşması"na da değinen Nasrallah, söz konusu anlaşmanın başarı faktörlerinden yoksun olduğundan başarısızlıkla sonuçlanacağını öne sürdü.