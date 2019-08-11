İDLİB - Rejim güçleri bir kasabayı ele geçirdi

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Suriye ordusunun İdlib’in güneyindeki El Habeet kasabasını ele geçirdiği bildirildi.

Suriye’de yayınlanan El Vatan gazetesi İdlib’in güney kırsalında yer alan El Habeet kasabasında ordunun kontrolü yeniden ele geçirdiğini yazdı.

El Vatan haberinde, harekat neticesinde El Kaide'nin eski uzantısı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) grubu mensuplarının Han Şeyhun kasabasına kaçtığı belirtildi.

El Habbet’in ordunun denetimine geçmesinin, stratejik anlamda önemli olduğu ve İdlib bölgesindeki önemli kasabalardan birisi olan Han Şeyhun’u ele geçirmeye yardımcı olacak bir basamak olarak görüldüğü kaydedildi.

Suriye ordusu son dönemlerde İdlib’in güneyinde yer alan Hama bölgesinin kuzeyindeki bazı bölgeleri silahlı grupların elinden geri almıştı.

El Habeet kasabasının geri alınması ise İdlib için alınan ateşkes kararının sona erdirilmesini izliyor.

Suriye hükümeti bu ayın başında İdlib’de ateşkes ilan etmişti. Ancak Suriyeli yetkililer kısa bir süre sonra söz konusu ateşkes uygulamasının, silahlı grupalrın buna uymaması ve Türkiye’nin de Soçi Mutabakatı’nın şartlarını yerine getirmemesini gerekçesiyle sona erdirildiğini açıklamıştı.