Başkan Barzani: Kürdistan intikam yoluna gitmedi

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, DAİŞ terörüne karşı verilen kurbanlara rağmen Kürdistan halkının hiçbir şekilde intikam alma yoluna gitmediğini söyledi.

Başkan Barzani bugün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin DAİŞ'in Irak ve Kürdistan’da işlediği suçlarını araştırmadan sorumlu yardımcısı ve danışmanı olan Karim Asad Ahmad Khan ile beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Kürdistan halkı ve Peşmerge’nin DAİŞ terörüyle savaşta verdiği bedellere dikkat çeken Başkan Barzani, “Kürdistan halkına yaşatılan bütün o olumsuzluklara rağmen Kürdistan halkı yeni bir sayfa açmak adına, hiçbir şekilde intikam almaya yoluna gitmedi” dedi.

DAİŞ’in tehditlerine de işaret eden Başkan, “Evet, DAİŞ askeri olarak yenildi ancak halen varlığını koruyor ve bütün dünyayı tehdit ediyor” vurgusunda bulundu.

Terörün amacının inançlar arasında düşmanlık ve karşıtlık çıkarmak olduğunu belirten Başkan Barzani, “Bu da tehlikeli bir durumdur. Bu tehditle mücadele için uluslararası işbirliğine ihtiyaç vardır” ifadesini kullandı.

Başkan Barzani’nin DAİŞ terörüyle mücadeledeki rolüne övgüde bulunan Ahmad Khan, DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasında Kürdistan Peşmerge Gücü’nün fedakarlığı ve kahramanlığının etkili olduğunu ifade etti.

Ahmad Khan, suç işleyen DAİŞ’lilerle ilgili yargılama süreci, görevi ve çalışmaları hakkında Başkan Barzani’ye bilgi verdi, DAİŞ’in Irak ve Kürdistan’da işlediği suçların soykırım çerçevesine girdiğini kaydetti.

BM’nin gayretlerinin; suçlu DAİŞ’lilerin yargılanması, suçluların sınıflandırılması ve ulusal barış zemininin sağlanmasına dönük olduğunu söyleyen Ahmad Khan, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki ilgili yetkililerin, BM ekibine yardımcı olması talebinde bulundu.

Başkan Barzani, BM’nin DAİŞ’lilerin yargılanıp cezalandırılmasıyla ilgili attığı bu adımın kutsal olduğunu vurgulayarak, tam destek verdiğini dile getirdi.