Nükleer anlaşma tarafları acil toplantıya çağrıldı

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ABD'nin geçen yıl İran nükleer anlaşmasından ayrılmasının ardından anlaşmada kalan Avrupa ülkeleri, tarafları acil toplantıya çağırdı.

ABD'nin geçen yıl Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPoA) olarak bilinen anlaşmadan ayrılmasının ardından İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, Çin ve İran anlaşmada kalmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey diplomatı Federica Mogherini'nin yanı sıra, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları yaptıkları açıklamada, "Bu uyum sorunları JCPoA çerçevesinde ele alınmalı ve Ortak Komisyon acilen toplanmalı" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini başkanlığındaki Ortak Komisyon, anlaşmada kalan taraflardan oluşuyor ve anlaşmanın uygulanmasını denetlemek ve herhangi bir sorunu ele almak için kuruldu.

Avrupa ülkeleri "İran, JCPoA'da kalmak istediğini belirtti. Bu (taahhütleriyle tutarsız) faaliyetlerini tersine çevirerek ve gecikmeden tam JCPoA uyumuna geri dönerek buna göre davranması gerekiyor" açıklamasında bulundu. (Kaynak: Reuters)