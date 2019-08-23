BASIN ÖZETİ - 23 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bataklığın ortasında
Göçmen kuşlar evsiz kaldı
Elçi, Sarayı'ı bekliyor
Öğrenci özele teslim
Önce rapor yazdı sonra kayyım oldu
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Gişede yıldız karnavalı var
Kan tahliliyle yaşam tahmini
Cinnetin sonu dehşet
Rus planı tıkır tıkır
AB kendine zarar verir
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Oylar sayılırken kayyum hazırlığı başlamış
Operasyona rağmen İdlib'e takviye sürüyor
Ambargo ile ilgili açıklama bekliyoruz
Kayyumlara tepkiler sürüyor
Halkın çay parasıdır adalet
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Siviller katliamdan kaçtı, ilçe boşaldı
Ders almayana gereken cevabı veririz
Hakkımızı arayacağız
Hafter terör örgütüne ağır darbe
Temizlik bahane kum hırsızlığı şahane
Öğrencisi mezunu sıkıntı içinde
'İkiyüzlüsünüz' dedi ödülü reddetti
Halkın tepkisine iktidar şiddeti
Gözlem noktaları ateş altında
Sarıklı rektör gönderildi
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