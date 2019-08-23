Türkiye

BASIN ÖZETİ - 23 Ağustos 2019

Kurdistan24 -Türkçe Kurdistan24 -Türkçe |
BASIN ÖZETİ - 23 Ağustos 2019
haber basın manşet başlık gazete tr


Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bataklığın ortasında 

Göçmen kuşlar evsiz kaldı

Elçi, Sarayı'ı bekliyor 

Öğrenci özele teslim 

Önce rapor yazdı sonra kayyım oldu 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Gişede yıldız karnavalı var 

Kan tahliliyle yaşam tahmini 

Cinnetin sonu dehşet 

Rus planı tıkır tıkır 

AB kendine zarar verir 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Oylar sayılırken kayyum hazırlığı başlamış 

Operasyona rağmen İdlib'e takviye sürüyor 

Ambargo ile ilgili açıklama bekliyoruz 

Kayyumlara tepkiler sürüyor 

Halkın çay parasıdır adalet 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Siviller katliamdan kaçtı, ilçe boşaldı 

Ders almayana gereken cevabı veririz 

Hakkımızı arayacağız 

Hafter terör örgütüne ağır darbe 

Temizlik bahane kum hırsızlığı şahane 


Öğrencisi mezunu sıkıntı içinde 

'İkiyüzlüsünüz' dedi ödülü reddetti

Halkın tepkisine iktidar şiddeti

Gözlem noktaları ateş altında 

Sarıklı rektör gönderildi 

Ilişkili Görseller
Ilişkili Makaleler