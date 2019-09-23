Sadr Hareketi: Haşdi Şabi petrol kuyularını kontrol ediyor

HABER MERKEZİ

Sadr Hareketi liderlerinden Hakim Zamili, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin Haşdi Şabi içerisinde İran’a bağlı olan grupların zayıflatılması için bir planının olduğunu söyledi.

Irak Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Konseyi eski Başkanı ve Sadr Hareketi liderlerinden Hakim Zamili yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi içerisindeki petrol kuyularını kontrol eden grupların olduğunu kaydederek, bazı grupların sınır kapılarını kontrol ettiğini, bazı grupların da üretim projelerine sahip olduğunu belirtti.

Sadr Hareketi’nin İran’la ilişkilerinin olağan olduğunu kaydeden Zamili, Sadr Hareketi’nin Irak dışında hiçbir ülkeye bağlı olmadığını ifade etti.

Haşdi Şabi’deki bazı grupların Irak’ın ulusal güvenliğini tehdit edecek eylemlerde bulunduğunu kaydeden Zamili, Haşdi Şabi bünyesindeki bazı grupların kontrol ettiği bölgelerdeki petrol kuyularının denetimini ele geçirmelerinin o bölgelerde yaşayan halk için tehlike arz ettiğini dile getirdi.